شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لاعبو الزمالك يرتدون «تي شيرت» عليها صورة السيسي في التدريبات بقطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للنادي لافتتاح صالة الجيمانيزيوم الجديدة، واصفًا الوزير بأنه في بيته.

وأضاف منصور، خلال زيارة الوزير للزمالك، اليوم، أن افتتاح الجيم الجديد للنادي هو استكمال لسلسلة المنشآت العظيمة في النادي من حمامات سباحة وملاعب وصالات كاراتيه وجودو وجمباز، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة مستمر في استكمال الطفرة الكبيرة.

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كما أشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك دائما في المراكز الأولى بالألعاب الفردية، موضحا أن وزير الرياضة والمهندس هاني أبوريدة، عضو المكتبين التنفيذيين للكاف والفيفا، بذلا مجهودا كبيرا في ملف لقاء السوبر الأفريقي من أجل تأمين الفريق، وكذلك الوفد الذي سافر لمقابلة مسؤولي الكاف.

وأوضح رئيس الزمالك أن الفريق سيسافر لخوض السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، وسيرتدي اللاعبون تي شيرت الإحماء عليه صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن نادي الزمالك ليس للألعاب فقط ولكنه نادٍ اجتماعي رياضي يخدم مصر.

وتابع أن هناك افتتاحا رسميا لصالة الكاراتيه والجودو، الخميس المقبل، بعد الانتهاء منها بشكل كامل.