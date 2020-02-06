شكرا لقرائتكم كاف يستعرض تفوق الزمالك والترجى في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمتلك الزمالك والترجى التونسي، إنجازا مميزا، خلال مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، عن الموسم الحالي 2019 – 2020، والتي انتهت منافساته خلال الأسبوع الجارى.

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، رقما مميزا للزمالك والترجى التونسي، من خلال حفاظهم على نظافة شباكهم، خلال 4 مباريات، في مرحلة المجموعات ولم ينجح أي فريق أخر في تحقيق هذا الإنجاز، من الـ16 فريقا.

وتأهل الفارس الأبيض، لدور ربع نهائي دورى الأبطال، بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى، بينما تصدر الترجى، ترتيب المجموعة الرابعة.

وخرج الزمالك، بشباك نظيفة في 4 مباريات، خلال مواجهتى أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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ويتقابل الفارس الأبيض، مع الترجى التونسي، في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما أوقعتهم القرعة وجها لوجه، والتي أقيمت بالأمس في أحد فنادق 6 أكتوبر.

ويستضيف الفارس الأبيض، نظيره الترجى، يوم 29 فبراير الجارى، في لقاء ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يواجه أبناء سويقة في لقاء الإياب، يوم 6 مارس المقبل.

جدير بالذكر أن الترجى التونسي، هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا، في أخر نسختين، بينما يمتلك الأهلى، الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 8 ألقاب. وتقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2019 - 2020، يوم 29 مايو المقبل.



