شكرا لقرائتكم تفاصيل أزمة اللون الثانى بين الأهلى وبيراميدز قبل لقاء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه ، قال توفيق السيد مراقب الحكام إن الأزمة بدأت عندما طلب حكم المباراة ابراهيم نور الدين ومراقب المسابقات عبدة عبد العظيم اطقم الفريقين وحارسي المرمى لتحديد اللون الذى يرتديه كل فريق طبقا للائحة مع الاخذ في الاعتبار انه لابد أن تسمح الوان التشيرتات للفريقين وحارسى المرمى بالرؤية المناسبة لطاقم الحكام خلال اللقاء .
أضاف توفيق في تصريح لـ"الخليج 365" أنه طبقا للائحة فان فريق بيراميدز صاحب الملعب يرتدى أي من الألوان التي اعتمدته لجنة المسابقات قبل انطلاق المسابقة وعلى الفريق الضيف ان يرتدى اللون ( البديل).
اشار مراقب الحكام أنه تم رفض اللون الأسود للأهلي حيث ستكون هناك صعوبة في الرؤية لتميز اللونين عند طاقم الحكام وخاصه المساعدين لذلك اتفق الجميع على ان يرتدى بيراميدز اللون النبيتى كصاحب الملعب فيما يرتدي الفريق الضيف (الأهلي) اللون الفيروزي ، موضحا أن ازمة لون التشيرتات بين الفريقين تم حلها مبكرا لذلك انطلق اللقاء في موعده.
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