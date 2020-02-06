شكرا لقرائتكم تفاصيل أزمة اللون الثانى بين الأهلى وبيراميدز قبل لقاء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت أزمة بين الأهلي وبيراميدز قبل مباراة الفريقين المقامة الآن على ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ16 للدوري الممتاز بسبب لون التشيرت الذي يرتديه الاهلي بعدما رفض كلاً من ، مراقب المسابقات وحكم المباراة أرتداء الأحمر اللون الأسود" الزي الثاني للأهلي" طبقا للائحة التي تنص على أن الفريق صاحب الملعب يرتدى أياً من الألوان المنصوص علية في لائحة والتي تقدم بها النادي قبل انطلاق المسابقة.

من جانبه ، قال توفيق السيد مراقب الحكام إن الأزمة بدأت عندما طلب حكم المباراة ابراهيم نور الدين ومراقب المسابقات عبدة عبد العظيم اطقم الفريقين وحارسي المرمى لتحديد اللون الذى يرتديه كل فريق طبقا للائحة مع الاخذ في الاعتبار انه لابد أن تسمح الوان التشيرتات للفريقين وحارسى المرمى بالرؤية المناسبة لطاقم الحكام خلال اللقاء .

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أضاف توفيق في تصريح لـ"الخليج 365" أنه طبقا للائحة فان فريق بيراميدز صاحب الملعب يرتدى أي من الألوان التي اعتمدته لجنة المسابقات قبل انطلاق المسابقة وعلى الفريق الضيف ان يرتدى اللون ( البديل).

اشار مراقب الحكام أنه تم رفض اللون الأسود للأهلي حيث ستكون هناك صعوبة في الرؤية لتميز اللونين عند طاقم الحكام وخاصه المساعدين لذلك اتفق الجميع على ان يرتدى بيراميدز اللون النبيتى كصاحب الملعب فيما يرتدي الفريق الضيف (الأهلي) اللون الفيروزي ، موضحا أن ازمة لون التشيرتات بين الفريقين تم حلها مبكرا لذلك انطلق اللقاء في موعده.