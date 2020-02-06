شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ لمجلس المصرى لبحث أسباب التعادل أمام طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا طارئاً بعد ساعتين بمكتب سمير حلبية رئيس النادي بالقاهرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق ونتائجه خلال الفترة الماضية خاصة وأن هناك أنباءً عن إستقالة أيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وتعادل المصرى مع طنطا بهدفين لمثلهما مساء اليوم ،الخميس، بالجولة الـ16 للدوي الممتاز وتراجعت نتائج فريق المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة حيث فاز فى 4 مباريات و تعادل فى 5 وخسر فى 5 .

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وأوضح هاشم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نما إلى علمنا أن إيهاب جلال تقدم باستقالته عقب التعادل مع طنطا مساء اليوم،الخميس، في الدوري حيث وصلت لنا معلومات أن جالال أعلن استقالته عقب المباراة أمام جهازه المعاون لكن لم يصلنا أي شيء رسمي ، موضحاً أن المجلس سيناقش تطورات الأمر وسيتأكد من إيهاب جلال وهل تقدم باستقالته فعلاً أم لا.

وأشار عضو مجلس المصري إلى أن المجلس لا يرغب في إجراء تغييرات في الجهاز الفني حالياً بسب ضيق الوقت حيث يرتبط بمبارايات هامة خلال الفترة القليلة المقبلة مع دجلة والأهلي وكذلك مواجهة صعبة مع فريق نهضة بركان المغربي بدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية ، كما أن المجلس لديه ثقة في إيهاب جلال ويرغب في الأبقاء عليه إلا إذا أصر جلال علي موقفه وإذا أتفق المجلس على أجراء تغييرات في الجهاز الفني وهو ما سيتحدث مساء اليوم.