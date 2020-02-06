شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الاهلى.. التشخيص المبدئى يكشف إصابة عمر جابر بتمزق فى أربطة الكتف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق في مباراة الأهلي حيث غادر عمر جابر ملعب الدفاع الجوي في الدقيقة 39 من الشوط الأول للمباراة المقامة حالياً بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ16 للدوري الممتاز بعدما تعرض لإصابة في الكتف، وشارك بدلا منه التونسي عمر العيوني.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر جابر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف لم يتمكن معها من استكمال اللقاء وفضل الجهاز إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة ، وكشف الطبيب عن أنه سينتظر 48 ساعة بعد الإصابة وبعدها يجري اللاعب أشعة على الكتف لبيان مدى قوتها.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محود الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

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فيما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي ، أما دكة البدلاء فتضم ، كلاً من : أحمد دعدور - إبراهيم حسن - عمر لعيوني - دودو الجباس - ويلفريد كانون - محمود حمادة - عبد الله بكري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.