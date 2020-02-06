شكرا لقرائتكم خلفان مبارك يقود الجزيرة للفوز على شباب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل شباب الأهلي دبي نتائجه المهتزة في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعدما خسر 1 - 2 أمام ضيفه الجزيرة، اليوم الخميس، في قمة مباريات المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الوحدة على ضيفه بني ياس 3 - 1، والظفرة على ضيفه النصر 2 - 1، وحتا على مضيفه اتحاد كلباء 1 - صفر.

وتجمد رصيد شباب الأهلي، الذي أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عند 36 نقطة، لكنه ظل في الصدارة، متفوقاً بفارق ست نقاط على أقرب ملاحقيه الجزيرة، الذي صالح جماهيره الغاضبة من خسارته صفر - 1 أمام الوحدة في المرحلة الماضية.

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واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظة الأولى، حيث تقدم الجزيرة بهدف حمل توقيع علي مبخوت في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل لوفانور هنريقو دي سوزا لشباب الأهلي في الدقيقة 11.

ولعب شباب الأهلي بعشرة لاعبين عقب طرد أحمد عبدالله جميل في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن تتساوى الكفة بين الفريقين عقب طرد برونو كونسيساو لاعب الجزيرة في الدقيقة 78.

وفي الوقت القاتل، خطف الجزيرة النقاط الثلاث، بعدما أحرز لاعبه خلفان مبارك الرازي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 88.