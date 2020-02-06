القيمة السوقية تزيد الغموض حول مستقبل غاريث بيل









اسماء السيد - لا يزال الغموض يحيط مستقبل النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، خصوصا في ظل عدم اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي، فضلا عن تراجع اهتمام الأندية الأخرى بضمه.

وكان غاريث بيل قريبا من الالتحاق بجيانغسو سونينغ الصيني خلال الصيف الماضي في حين أشارت تقارير إلى أن الويلزي أجرى محادثات بشأن إمكانية العودة الى فريقه السابق توتنهام الإنكليزي.

إلا أن مصدرا في النادي اللندني قال أن سبيرز لم يجري مفاوضات للتوقيع مع بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وفقد بيل مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي وأخفق في إثبات علو كعبه، تاركا المجال ليتجاوزه الجيل الصاعد على غرار البرازيلي فينيسيوس جونيور (19 عاما)، ومواطنه رودريغو (19 عاما).

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وفي ظل هذه المعطيات، تواصل القيمة التسويقية للجناح الويلزي التراجع، واستقرت في الوقت الحالي عند 40 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص بتقييم الأندية واللاعبين على مستوى العالم من الناحية السوقية والاقتصادية.

يشار إلى أن القيمة التسويقية للنجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاما، كانت قد تجاوزت 90 مليون يورو في موسم 2018.

جدير بالذكر أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الويلزي، كان قد ألمح إلى بقاء موكله في ريال مدريد حتى نهاية عقده، مشيرا إلى أن أبناءه اعتادوا على أجواء العاصمة الإسبانية.

