شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. بيراميدز يواصل الضغط بعد تسجيل هدف التقدم أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز وأصبحت النتيجة تقدم بيراميدز بهدف على جبر ..جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.

بمرور الوقت نشط أداء بيراميدز بشكل واضح كما زاد الأهلي من هجماته على مرمى المهدي سليمان لكن دون خطورة حقيقية بفضل تفوق دفاع الفريقين..حسين الشحات قاد هجمة خطرة من ناحية اليمين وراوغ دفاع بيراميدز لكن دفاع صاحب الأرض أنقذ الموقف ، بعدها أضطر بيراميدز لأجراء تغيير بخروج عمر جابر للإصابة وشارك عمر لعيوني بدلاً منه.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقين التسجيل كانت الخطورة للأهلي لكن دون جدوى ليُطلق إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرته مُعلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، ويضم التشكيل ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي .

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ويلعب بيراميدز المباراة بتشكيل ، مكوّن من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.

الشوط الثاني

بدأ بيراميدز الشوط الثاني بشكل أكثر نشاطاً وهجومياً وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق أنطوي وأسفر الضغط الواضح من بيراميدز عن هدف سجله على جبر من ضربة راسية جيدة حيث أحسن التعامل مع ضربة ركنية وسددها براسها في شباك محمد الشناوي خلال الدقيقة 54 ، وبعدها حاول الاهلي السيطرة على وسط الملعب وزيارة شباك المهدي سليمان لكن دون جدوى.