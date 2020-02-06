شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس المصري وأنباء عن استقالة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا طارئاً بعد ساعتين بمكتب سمير حلبية رئيس النادي بالقاهرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق ونتائجه خلال الفترة الماضية خاصة وأن هناك أنباءً عن إستقالة أيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وتعادل المصرى مع طنطا بهدفين لمثلهما مساء اليوم ،الخميس، بالجولة الـ16 للدوي الممتاز وتراجعت نتائج فريق المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة حيث فاز فى 4 مباريات و تعادل فى 5 وخسر فى 5 .

وأوضح هاشم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نما إلى علمنا أن إيهاب جلال تقدم باستقالته عقب التعادل مع طنطا مساء اليوم،الخميس، في الدوري حيث وصلت لنا معلومات أن جالال أعلن استقالته عقب المباراة أمام جهازه المعاون لكن لم يصلنا أي شيء رسمي ، موضحاً أن المجلس سيناقش تطورات الأمر وسيتأكد من إيهاب جلال وهل تقدم باستقالته فعلاً أم لا.

وأشار عضو مجلس المصري إلى أن المجلس لا يرغب في إجراء تغييرات في الجهاز الفني حالياً بسب ضيق الوقت حيث يرتبط بمبارايات هامة خلال الفترة القليلة المقبلة مع دجلة والأهلي وكذلك مواجهة صعبة مع فريق نهضة بركان المغربي بدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية ، كما أن المجلس لديه ثقة في إيهاب جلال ويرغب في الأبقاء عليه إلا إذا أصر جلال علي موقفه وإذا أتفق المجلس على أجراء تغييرات في الجهاز الفني وهو ما سيتحدث مساء اليوم.

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيرة طنطا بهدفين لمثلهما في المباراة المثيرة التى جمعهتما ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد السويس .

وأحراز إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقتين 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تمكن أحمد ياسر من إحراز هدف التعادل للمصري ليتقاسم كل منهم نقاط المباراة ،وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق طنطا الى 14 نقطة فى المركز السادس عشر بينما أحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة .

وشهدت المباراة منافسة كبيرة بين لاعبى الفريقين حيث سعى كلاهما للفوز وحصد الثلاث نقاط وهذا الامر ظهر على أبناء السيد البدوى فى الشوط الاول و نجح إسلام فؤاد مهاجم الفريق من أحراز هدفين قبل أن يُقلصّ محمد جابرالفارق ويسجل هدف المصرى وبدء الشوط الثانى بحرص شديد من قبل لاعبي طنطا فيما ضغط المصري بجميع خطوطه وسجل هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل من الضائع ليحقق التعادل عن طريق طريق أحمد ياسر.

وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

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خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى

وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر

خط الهجوم: محمود وادي.

بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي

خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي

وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش

خط الهجوم: إسلام فؤاد