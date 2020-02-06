شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يمنح الأهلي مهلة حتي 24 فبراير للرد علي شكوي الزمالك في ازمة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف امير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك ، ان الاتحاد الدولي " فيفا " خاطب النادي الأهلي رسميا ومنحه مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري، للرد علي شكوي الزمالك ضد الأهلي بتحريض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

وقال أمير مرتضي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" : تقدمنا بشكوي ضد كهربا والأهلي والنادي البرتغالي في الفيفا قبل انضمام كهربا للأهلي تم خلالها شكوي الأهلي بانه وراء تحريض كهربا علي الرحيل من الزمالك ، بمساعدة النادي البرتغالي ، ولا تزال الشكوى منظورة حتي الان في الفيفا ، مضيفا ان الاتحاد الدولي " فيفا " منح الأهلي مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري للرد علي شكوى الزمالك ضد الأهلي في ازمة كهربا.

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قد اجتمع بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأحمر خلال المران الذى أقيم الإثنين الماضي على ملعب مختار التتش، وعنف "فايلر" كهربا بسبب عدم أداء الواجب الدفاعى على أكمل وجه، خاصة بعد تسببه فى هدف التعادل أمام الهلال السودانى فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم فيها الأحمر التأهل لدور الـ8.