شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة طنطا و المصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فريق المصري البورسعيدي بقيادة ايهاب جلال تعادلاً قاتلاً من نظيرة طنطا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز إسلام فؤاد، الهدف الأول لطنطا في 21 من الشوط الأول بعدما لعب أحمد فهمي كرة عرضية من الجانب الأيمن ، ليلعبها أحمد سعيد أوكا، كرة عرضيةـ ليسددها إسلام فؤاد، برأسه قوية في شباك أحمد مسعود، وفي الدقيقة 36، أضاف إسلام فؤاد، الهدف الثاني له ولفريقه، وذلك من كرة عرضية نفذها إيهاب سمير، من الجانب الأيسر، ليسددها، فؤاد قوية في شباك المصري.

وفي الدقيقة 37، نجح محمد جابر، في إحراز هدف تقليص الفارق للمصري، من تسديدة قوية داخلة منطقة الجزاء، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، نجح أحمد ياسر، في إحراز هدف التعادل للمصري.

ولعب المصري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87، بعد قيام الحكم أحمد جمال، بطرد أحمد عادل ميسي، بسبب ضرب لاعب طنطا بدون كرة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 17 نقطة، محتلاً بهم المركز الثاني عشر في جدول الدوري، بينما ارتفع رصيد طنطا إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وشهدت المباراة منافسة كبيرة بين لاعبى الفريقين حيث سعى كلاهما للفوز وحصد الثلاث نقاط وهذا الامر ظهر على أبناء السيد البدوى فى الشوط الاول و نجح إسلام فؤاد مهاجم الفريق من أحراز هدفين قبل أن يُقلصّ محمد جابرالفارق ويسجل هدف المصرى وبدء الشوط الثانى بحرص شديد من قبل لاعبي طنطا فيما ضغط المصري بجميع خطوطه وسجل هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل من الضائع ليحقق التعادل عن طريق طريق أحمد ياسر.

وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي

Advertisements

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى

وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر

خط الهجوم: محمود وادي.

بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي

خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي

وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش

خط الهجوم: إسلام فؤاد