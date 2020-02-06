شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يتدرب بقميص عليه صورة الرئيس السيسي في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاء رد مرتضى منصور على الدكتور اشرف صبحي ، قائلاً: "وزير الرياضة في بيته.. وبذل جهد كبير جدا في ملف السوبر الافريقي من خلال اتصالاته والفريق هيتمرن بقميص عليه صورة الرئيس السيسي في قطر" .

وأضاف صبحي خلال زيارته للنادي اليوم ، أنه سعيد جدا بالجمانيزيوم الجديد الذي يتضمن اجهزه حديثه وعلى أعلى مستوي مشددا على أن كل إضافة في نادي الزمالك من تطور هي تطور لمصر .

وشدد الوزير على أنه دائما يساند الاندية الشعبية ويقف خلفها بقوة.. مشيرا إلى أنه فخور بنادي الزمالك ومنشآته التي تعد مفخرة لمصر.

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وأوضح صبحي أنه يتابع الزمالك اولا باول حيث يضم النادي صالتين علي أعلي مستوي للجمباز والكاراتيه والجودو.. مشددا على أن اندية مصر لا تخشي شيئا و تنافس في اي مكان ، وعندما تنافس خارجيا فإننا نفخر باندية مصر وقوتها فهم القوة الناعمة لنا.

وزار أشرف صبحى مقر نادى الزمالك، اليوم الخميس بناءً على دعوة من مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور لافتتاح بعض المنشآت على رأسها جيمانزيوم النادى الجديد .

وكشف مرتضى منصور خلال الاذاعة الداخلية بالنادى أن سوف يقوم بانشاء فندق خاص لاعضاء الجمعية العمومية بمدينة مرسى مطروح الصيف المقبل و أنه حصل على جميع الموافقات التى يحتجها فى عملية الانشاء .

واجتمع الدكتور أشرف صبحى، اليوم، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى فى أول اجتماع للمجلس بعد صدور قرار تشكيله من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة، وهم كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم، الدكتور حسين عمر، المهندس الاستشارى جمال حسن عفيفي، عمر توفيق بلبع رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم سابقاً، بالإضافة إلى حضور اللواء على درويش المدير التنفيذى للاستاد، ووليد عبد الوهاب أمين عام مجلس الإدارة، والمستشار ضياء الدرجلى المستشار القانونى للمجلس، وعدد من المستشارين بالوزارة.

وجاء فى مستهل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة بعرض أجندة المباحثات، التى تضمنت تقديم ملخص لمشروع الموازنة الخاصة بهيئة استاد القاهرة، والموقف الحالى للهيئة، ومشروعات التطوير المقترحة من خلال عرض تقديمى يوضح الأعمال المطلوبة، وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تطوير الصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة والانتهاء منها خلال الوقت المحدد استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر تنفيذها العام المقبل واتفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى على عقد اجتماع دورى كل أسبوعين؛ لمناقشة كافة التطورات الخاصة بتشغيل هيئة الإستاد، وأعمال التطوير والمشروعات المقترحة، واتخاذ القرارات المطلوبة فى هذا الشأن فى ضوء التوجه نحو تطوير هيئة الاستاد لتصبح هيئة رياضية متكاملة بشكل حضارى.