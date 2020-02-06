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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صالح جمعة يظهر فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة ، قبل أن يتم الإبقاء عليه ورفض رحيله.
ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، أما بيراميدز يأتي خامسًا برصيد 26 نقطة.
وتمثل مباراة الليلة تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.
يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية.
صالح جمعة يساند الاهلى فى مدجات ستاد الدفاع الجوى أمام بيراميدز (2)
صالح جمعة يساند الاهلى فى مدجات ستاد الدفاع الجوى أمام بيراميدز (3)
صالح جمعة يساند الاهلى فى مدجات ستاد الدفاع الجوى أمام بيراميدز
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