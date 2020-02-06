شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يضم 20 لاعباً في قائمة سموحة لمواجهة أف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حماده صدقى المدير الفنى لفريق سموحة قائمة الفريق التى ستتوجه الى القاهرة أستعدادا لمباراة أف سى مصر فى بطولة الدورى المصرى ضمن الجولة الـ17 من عمر البطولة و التى ستقام على ملعب الكلية الحربية والمقرر لها السبت المقبل ، وتضم القائمة 20 لاعباً.

وجاءت القائمة تضم كل من : هانى سليمان ، عمر صلاح ، أحمد الشيخ ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد ابو الفتوح ، محمد عبد المنعم ، كريم يحيى ، شريف رضا ، محمد الترهونى ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، ناصر ماهر ، أحمد جمال ، فوزى الحناوى ، أحمد حمص ، صلاح محسن ، أحمد حسن مكى ، محمد طلعت ، حسام حسن ، ويغيب عن اللقاء السباعى : السيد فريد و ديريك نسنيامبى وإبراهيم عبد القوى و محمود حليمو و إيمومو و محمود عزت و محمود معاذ لاسباب فنيه .

وكان محمد فرج عامر رئيس النادى قد حضر التدريب الاخير وحفز اللاعبين وطالبهم بضروره عوده الانتصارات للفريق خاصه وانهم حققو التعادل فى اللقاءات الاخيره أمام الاسماعيلى والاتحاد السكندرى والمقاصه ويسعى حماده صدقى الى تحقيق فوز يكون بمثابه دفعه للاعبين قبل بدايه الدور الثانى.

Advertisements