الهلال يزف نبأ سارًا لجماهيره

الخميس 6 فبراير 2020

عاود فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس دون راحة، بعد الفوز على الرائد أمس، بثلاثية مقابل هدف.



وألتقي فريق الهلال مع ضيفه الرائد، على ملعب “محيط الرعب”، في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال يحافظ على صدارة الدوري السعودي

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وسجل ثلاثية الهلال؛ كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز، وعبدالله المعيوف من ركلة جزاء، فيما جاء هدف الرائد عن طريق محمد فوزير.

ورفع فريق الهلال رصيده إلى 38 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وشهدت التدريبات الجماعية لفريق الهلال اليوم، مشاركة محمد البريك، الظهير الأيمن، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة.

وأصبح البريك جاهزًا للعودة والمشاركة في مباريات الهلال من جديد، حيث من المتوقع ظهوره في مواجهة “الزعيم” المقبلة ضد شاهر خودرو، في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، الثلاثاء المقبل.