شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز اللاعبين بلائحة مكافآت جديدة للفوز بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مسؤولو الكرة بالنادى الأهلى مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر وضع لائحة جديدة خاصة بالسوبر المصرى، المقرر إقامته فى الإمارات يوم 20 من فبراير الجارى فى الإمارات. ويرغب مسؤولو الأهلى فى تحفيز اللاعبين قبل تلك البطولة التى يسعى الفريق للفوز بها، وينتظر أن يتم الانتهاء من وضع التصور النهائى لها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرضه على مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، لاعتمادها.

من ناحية أخرى، رفض رينيه فايلر منح لاعبيه راحة سلبية، عقب الانتهاء من مواجهة بيراميدز، التى أقيمت أمس والجريدة ماثلة للطبع، عقب المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون خلالها. وقرر أن يؤدى الفريق مرانه، اليوم الجمعة، دون راحة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقررة الاثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 فى بطولة الدورى الممتاز.

وسيكتفى فايلر بأداء بعض التدريبات الاستشفائية وفك العضلات والإطالة للمجموعة التى شاركت أمام بيراميدز، ورفع معدلات الأحمال البدنية للمجموعة التى لم تشارك تحسبًا للاعتماد على أىٍّ منهم خلال المواجهة، خصوصًا أن فايلر يسعى للاستفادة من جميع العناصر، لتفادى تعرض أى من اللاعبين للإصابة أو الإرهاق الذى قد يبعده عن الفريق خلال الفترة المقبلة، التى يحتاج فيها الفريق لجهود جميع لاعبيه.

وسيخضع أحمد فتحى ورمضان صبحى، لبعض التدريبات العلاجية داخل صالة الجيمانزيوم ضمن برنامجهما التأهيلى والعلاجى الذى حدده لهما الجهاز الطبى، لتخليصهما من آثار الإصابة، والعمل على عودتهما للفريق فى أسرع وقت ممكن، خصوصا أنهما من العناصر الأساسية التى يعتمد عليهم الفريق.

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من ناحية أخرى، يتوجه سعد سمير إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيليس.

وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب بالتنسيق مع الطبيب الألمانى، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها والاطمئنان على تحسن حالته.

ومن المقرر أن يقوم الطبيب الألمانى فولتر بوضع برنامج جديد يقوم اللاعب بتنفيذه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التى أعقبت الجراحة. يذكر أن سعد سمير خضع لجراحة وتر أكيليس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

يأتى هذا فى الوقت الذى يواصل فيه حمدى فتحى تنفيذ جلسات العلاج الطبيعى بعد خضوعه لفحص طبى جديد فى ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ووضع الطبيب الألمانى ماير برنامج علاج طبيعى جديدا، يقوم حمدى فتحى بتنفيذه داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج.

وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعى يعود حمدى فتحى إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.