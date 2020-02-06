شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: بيراميدز (0) – (0) الأهلي.. الجولة 16 من الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الأن فريقا الأهلي وبيراميدز، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وأعلن كلا المديران الفنيان عن تشكيل الفريقان خلال المواجهة. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمود متولي – أحمد فتحي – أيمن أشرف – على معلول. في خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي «أفشة» – جونيور أجايي. في خط الهجوم: مروان محسن. تشيكل بيراميدز : Advertisements حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: محمد حمدي- على جبر- رجب بكار- أحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر- إسلام عيسى- أحمد توفيق- طارق طه. خط الهجوم: جون أنطوي. بداية المباراة: ق 4: أول هجمة خطرة في المباراة اجاي يسدد والمهدي يتصدى ق 11: تبادل للكرة بين الفريقين دون تشكيل اي خطورة على الحارسين المهدي و الشناوي ق 30: الأهلي يواصل الضغط دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى بيراميدز ق 40: خروج عمر جابر مصابًا ودخول عمر العيوني بدلًا منه إنتهاء الشوط الأول

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