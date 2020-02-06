شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. عودة فتحي ومتولي للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements في خط الدفاع: محمود متولي – أحمد فتحي – أيمن أشرف – على معلول. في خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي «أفشة» – جونيور أجايي. في خط الهجوم: مروان محسن. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – وليد سليمان – أليو بادجي – محمود عبدالمنعم «كهربا» – محمد هاني – جيرالدو.

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