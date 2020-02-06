شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي الليلة. المباراة مقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الدفاع الجوي. ويأتي التشكيل على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: محمد حمدي- على جبر- رجب بكار- أحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر- إسلام عيسى- أحمد توفيق- طارق طه. خط الهجوم: جون أنطوي.

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