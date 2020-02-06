شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: «صبري نفذ وانتظر مفاجأتي ليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، قال فيها: «صبري عليك نفذ وانتظر مفاجأتي ليك».

وأعلن رئيس نادي الزمالك إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي، مرجعًا ذلك بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.

وكان تركي آل الشيخ قد وجه أكثر من رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات «تويتر»، يستفز من خلالها جماهير القلعة البيضاء بعد عودة العلاقات والصلح مع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وكان آخر ما كتبه على حسابه الشخصي بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووقوع الزمالك مع الترجي والأهلي مع صن دوانز: «صن داونز ليس بالفريق السهل.. يا بختك يا ترجي»، وهو ما استفز جماهير الزمالك.