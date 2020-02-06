تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيلة النادي الملكي الرسمي التي تستعد لمواجهة ريال سوسيداد بعد حوالي ساعة من الآن في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

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ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في دور خروج المغلوب ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. واستعبد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الثنائي جاريث بيل وإدين هازارد لعدم جاهزيتهما البدنية لخوض مباراة اليوم ضد ريال سوسيداد.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية بعض التغييرات عن التي لعبت ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، حيث ظهر اسم الحارس الفرنسي أريولا مع البرازيلي مارسيلو في التشكيلة الأساسية.

إليكم تشكيلة ريال مدريد الرسمية في مباراة ريال سوسيداد حراسة المرمى : أريولا خط الدفاع : ناتشو، مارسيلو، ميليتاو وراموس خط الوسط : كروس، فالفيردي، خاميس رودريجيز خط الهجوم : ابراهيم دياز، كريم بنزيما وفينسيوس