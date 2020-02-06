اخبار الرياضه

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيلة النادي الملكي الرسمي التي تستعد لمواجهة ريال سوسيداد بعد حوالي ساعة من الآن في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

Advertisements

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في دور خروج المغلوب ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. واستعبد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الثنائي جاريث بيل وإدين هازارد لعدم جاهزيتهما البدنية لخوض مباراة اليوم ضد ريال سوسيداد.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية بعض التغييرات عن التي لعبت ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت الماضي في ، حيث ظهر اسم الحارس الفرنسي أريولا مع البرازيلي مارسيلو في التشكيلة الأساسية.

إليكم تشكيلة ريال مدريد الرسمية في مباراة ريال سوسيداد حراسة المرمى : أريولا خط الدفاع : ناتشو، مارسيلو، ميليتاو وراموس خط الوسط : كروس، فالفيردي، خاميس رودريجيز خط الهجوم : ابراهيم دياز، كريم بنزيما وفينسيوس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا