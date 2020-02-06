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الصحافة الرومانية: المعيوف بطل الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وصفت الصحافة الرومانية حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف بـ»البطل»، وأكدت أنه لعب الدور البارز في قيادة فريقه للفوز على الرائد في الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس الأول، بعدما سجل هدفا وتصدى لركلة جزاء.

وقالت صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية، «إن المعيوف قام بدور البطولة مع الهلال، حيث نجح في التصدي لركلة جزاء وتسجيل أخرى، ليسهم في فوز فريقه»، مشيرة أن فوز الهلال أسهم في مواصلة التربع على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق النصر حامل اللقب الذي يحتل حاليا المركز الثاني.

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وأشارت إلى أن المباراة شهدت إثارة كبيرة من الدقيقة السادسة عندما افتتح كارلوس إدواردو التسجيل في شباك الرائد، وفي الدقيقة الـ42 أحرز بافتيمبي جوميس هدف التقدم الثاني للهلال من ركلة جزاء، واختتم الحارس المتألق عبدالله المعيوف الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثالث للهلال، بينما سجل الرائد هدفا وحيدا.

وتهتم الصحف الرومانية بمتابعة مواطنها رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال.

وقال المعيوف عقب المباراة «كنت أشعر بقدرتي على التسجيل، واللاعبون زملائي حاولوا أن يعيدوني للمرمى لكني رفضت»، وأضاف «أعتذر لصالح الشهري، كان من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء».