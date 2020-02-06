فرسان مكة يرفعون شعار التعويض أمام أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
يرفع فرسان مكة المكرمة شعار التعويض عندما يحل الوحدة ضيفا على أبها في الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة اليوم.
يسعى الوحدة صاحب المركز الخامس بـ27 نقطة إلى تعويض خسارته في الدور الأول أمام أبها نفسه بهدفين مقابل هدف، كما يأمل في الرد على خسارته في الجولة السابقة أمام الاتفاق في الجولة الماضية، فيما يأمل أبها صاحب المركز التاسع بـ23 نقطة تعويض خسارته هو الآخر التي تلقاها أمام الهلال.
قبل المواجهة
- يسعى الوحدة إلى استثمار تعثر التعاون والصعود للمركز الرابع بسلم ترتيب الدوري.طالب مدربه الأوروجوياني دانيال بتدارك الأخطاء التي وقعت في الجولة الماضية أمام الاتفاق.
- قوة ضاربة للضيف الوحدة في خط الوسط بوجود الثلاثي البرازيلي أنسيلمو وغوستافو وإيلتون خوزيه.
- يعد المغربي سعد بقير أحد أهم الأوراق في قائمة الفريق الأبهاوي.
- يهدف فريق أبها المستضيف لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول للفوز الثامن والابتعاد عن مراكز الخطر والبقاء ضمن المنطقة الدافئة.
- مواجهة الدور الأول جاءت لمصلحة أبها الضيف بهدفين بواسطة الجزائري مهدي تاهرات وعمار النجار.
- خسارة الوحدة بهدفين مقابل هدف في الدور الأول تلقي بظلالها على مباراة اليوم.
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