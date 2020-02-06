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4 جولات تضع «جيل» على قمة نجوم الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

تصدر نجم الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد، ليوناردو جيل، أعلى نسب التقييم خلال لقاءات الفريق الأربعة الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان جيل هو نجم الفريق الأول في مواجهات النصر والعدالة والرائد التي انتهت بالتعادل، وأخيرا أمام التعاون في الجولة الـ17 التي كسبها الاتحاد أخيرا بنتيجة 2 - 1.

من جهة أخرى سلمت إدارة النادي راتب شهر للعاملين من أصل ثلاثة رواتب متأخرة، سعيا منها في تقليص مستحقاتهم ورفع كفاءة الأداء المهني اليومي.

ميدانيا يبدأ الفريق الكروي اليوم استعداداته الفعلية لمواجهة فريق نادي ضمك، ضمن الجولة الـ18 من الدوري، والتي ستقام مساء الاثنين المقبل في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.