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الحزم يبحث عن الفوز الغائب أمام الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

8 جولات متتالية لم يحقق خلالها الحزم أي فوز، ستكون دافعا قويا له لتحقيق الفوز في مباراته أمام الفيحاء اليوم، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتعد نتائج الحزم في الدوري من النتائج الغريبة، حيث استطاع أن يكسب فرق الأهلي والنصر والاتحاد، وتعادل مع الهلال، ومع ذلك يحتل المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز الـ10.

وستكون مهمة الحزم صعبة، حيث إنه لم يسبق أن فاز على الفيحاء في دوري المحترفين، تواجها في 3 مباريات خسر اثنتين وتعادل في واحدة.