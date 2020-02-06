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ديربي الغضب يختبر طموحات الإنتر وميلان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

يستعد كريستيان إيركسن، المنضم حديثا لصفوف فريق إنتر ميلان، لخوض أول مباراة ديربي مع الفريق أمام فريق ميلان الإيطالي بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش، عندما يلتقي الفريقان الأحد المقبل في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في مباراة ديربي مدينة ميلانو، وهي المباراة المعروفة باسم «ديربي الغضب».

وانتقل لاعب الوسط المهاجم الدنماركي من توتنهام إلى إنتر ميلان مع نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، بينما أعلن إبراهيموفيتش انضمامه لميلان لفترة ثانية قبلها بشهر، بعدما قضى موسمين مع لوس أنجلوس جالاكسي.

وقال إيركسن عن إبراهيموفيتش الذي لعب لإنتر ميلان ويوفنتوس، «نحن لاعبان مختلفان، إبراهيموفيتش معتاد على مثل هذه المباريات، وأنا أخوض أول ديربي لي».