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النقطة تشعل مواجهة الشباب والفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

سيكون فارق النقطة بين فريقي الفيصلي وضيفه الشباب هو شعلة المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

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يحتل الشباب المركز الـ7 برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي صاحب المركز الـ8.

تكافؤ كبير بينهما، حيث سجل الشباب 17 واهتزت شباكه 16 مرة، في حين سجل الفيصلي 18 واهتزت شباكه 17 مرة، وما يميز الشباب في هذه المباراة التصاعد الكبير في مستواه بعد استلام المدرب الإسباني لويس غاريسا دفة التدريب، حيث لم يتعرض للخسارة خلال 6 مباريات تأهل خلالها إلى دور الـ4 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أما الفيصلي فيمر في مرحلة تذبذب كبير في النتائج، حيث لم يحقق سوى فوز يتيم خلال آخر 4 جولات، فاز على أبها وتعادل مع الهلال وخسر من الرائد والفيحاء.