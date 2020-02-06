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أغلى بطولة عالمية في ضيافة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ينظم نادي الفروسية بالرياض السبت 29 فبراير الحالي «كأس السعودية» العالمي لسباقات الخيل في دورته الأولى، على ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأمير بندر بن خالد أن الحدث من شأنه أن ينقل للعالم المشهد الحضاري الذي تعيشه المملكة ليس على المستوى الرياضي فحسب، بل على جميع الأصعدة، كما سيعكس صورة مجتمعنا النابض بالحياة، والاقتصاد المزدهر، والتقدم في شتى المجالات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، مرحبا بجميع المشاركين من مختلف دول العالم.

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وأكد في المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي مساء أمس الأول في مقر النادي بالرياض، مشاركة أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم في أول سباق دولي بهذا الحجم يقام في السعودية، عادا جوائز «كأس السعودية» الأعلى على مستوى السباقات المماثلة في العالم، حيث تصل قيمتها إلى 29.2 مليون دولار.

وأوضح أن كل سباق من السباقات الدولية الثمانية في يوم «كأس السعودية» سيشهد مشاركة اثنين من خيل السباقات السعودية، منها الجوادMucho Gusto العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والذي يشرف على تدريبه المدرب Bob Baffert، وسيشارك في سباق 1800م لكأس السعودية بفضل فوزه الأخير في بطولة كأس العالم للبيغاسوس من الدرجة الأولى في فلوريدا، واحتفظ بالمركز الثاني في تشكيلة النجوم للفائز الأعلى تصنيفا في أحد سباقي خادم الحرمين الشريفين للفئة الأولى الذي سيقام السبت المقبل 8 فبراير، لينضم إلى تشكيلة النجوم التي تضم المدربين بنباتل وبافرتز ماكينزي وميدنايت بيسو.

وقال «استضاف ميدان الملك عبدالعزيز لسنوات عدة الكثير من السباقات والفعاليات المهمة، وأسهم في تنشيط هذه الصناعة في مناخ صحي وبيئة محفزة باهتمام من الملاك والمدربين والخيالة في المملكة، لكن تحدي الفرسان الدولي المقبل في «كأس السعودية»، سيكون بداية لعهد جديد في تاريخ هذه الرياضة في المملكة، ونحن نسعى إلى تعزيز وتطوير السباقات الحالية والدولية، لنسهم في صناعة المشهد الحضاري إلى جانب عدد من الفعاليات البارزة الأخرى التي تنظم الآن في المملكة العربية السعودية، مما يضع المملكة في المكان المناسب على خارطة الرياضات العالمية».

أرقام من البطولة الأغلى: