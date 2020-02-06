شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ
قال روس براون، المدير الإداري لسباقات سيارات فورمولا 1 «إن سباق الجائزة الكبرى الصيني قد يقام في وقت متأخر من الموسم الحالي، في حالة الاضطرار لتأجيله عن موعده المفترض في 19 أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين».
وقال براون في تصريحات نشرها موقع موتورسبورت أمس: أعتقد أنه إذا كانت هناك احتمالية عدم إقامة السباق في أبريل، سيؤجل ويقام في وقت لاحق (بدلا من الإلغاء).
وأضاف «سنبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية إقامة السباق في وقت لاحق من العام، الصين تمثل سوقا متحمسا ومتناميا، لذلك نرغب في إقامة سباق في الصين».
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يهدد بتأجيل فورمولا 1 الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.