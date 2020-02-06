شكرا لقرائتكم خبر

كورونا يهدد بتأجيل فورمولا 1 الصيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

قال روس براون، المدير الإداري لسباقات سيارات فورمولا 1 «إن سباق الجائزة الكبرى الصيني قد يقام في وقت متأخر من الموسم الحالي، في حالة الاضطرار لتأجيله عن موعده المفترض في 19 أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين».

وقال براون في تصريحات نشرها موقع موتورسبورت أمس: أعتقد أنه إذا كانت هناك احتمالية عدم إقامة السباق في أبريل، سيؤجل ويقام في وقت لاحق (بدلا من الإلغاء).

وأضاف «سنبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية إقامة السباق في وقت لاحق من العام، الصين تمثل سوقا متحمسا ومتناميا، لذلك نرغب في إقامة سباق في الصين».