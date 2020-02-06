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البرشا يتحدى أزماته أمام ريال بيتيس

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البرشا يتحدى أزماته أمام ريال بيتيس
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

يعود كيكي سيتين لمواجهة فريقه القديم ريال بيتيس مع فريقه الجديد الأحد المقبل في الجولة الـ23 من لكرة القدم، ولكن فريقه الحالي يعاني من أزمات.

وبعد أن رحل عن تدريب فريق بيتيس بالتراضي بعدما قاده لاحتلال المركز العاشر في الموسم الماضي، بناء على رغبته، لم يكن يتوقع سيتين أنه سيعود لتولي تدريب أحد عمالقة الكرة الإسبانية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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