البرشا يتحدى أزماته أمام ريال بيتيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد
يعود كيكي سيتين لمواجهة فريقه القديم ريال بيتيس مع فريقه الجديد برشلونة الأحد المقبل في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولكن فريقه الحالي يعاني من أزمات.
وبعد أن رحل عن تدريب فريق بيتيس بالتراضي بعدما قاده لاحتلال المركز العاشر في الموسم الماضي، بناء على رغبته، لم يكن يتوقع سيتين أنه سيعود لتولي تدريب أحد عمالقة الكرة الإسبانية.
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