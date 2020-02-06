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الاتحاد يلاحق الشباب والعدالة في قمة الميركاتو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

لاحق الاتحاد الشباب والعدالة في صدارة الميركاتو الشتوي، رغم الظروف المالية والتحديات التي تواجه الأول، وقفز إجمالي عقود اللاعبين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم إلى نحو 395 مليون ريال، بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية التي أسدل ستارها في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، والتي شهدت إبرام 341 عقدا.

ووفقا لإحصاءات الاتحاد السعودي لكرة القدم، حاز اللاعبون السعوديون على نصيب الأسد بواقع 186عقدا، مقابل 73 عقدا للأجانب، و42 عقدا لمواليد السعودية، فيما بلغ عدد شهادات الانتقال الدولية التي جرى طلبها 93 شهادة، والتي أرسلت 73 شهادة دولية.

متوسط عقود الدرجة الممتازة: