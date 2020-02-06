شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
لاحق الاتحاد الشباب والعدالة في صدارة الميركاتو الشتوي، رغم الظروف المالية والتحديات التي تواجه الأول، وقفز إجمالي عقود اللاعبين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم إلى نحو 395 مليون ريال، بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية التي أسدل ستارها في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، والتي شهدت إبرام 341 عقدا.
ووفقا لإحصاءات الاتحاد السعودي لكرة القدم، حاز اللاعبون السعوديون على نصيب الأسد بواقع 186عقدا، مقابل 73 عقدا للأجانب، و42 عقدا لمواليد السعودية، فيما بلغ عدد شهادات الانتقال الدولية التي جرى طلبها 93 شهادة، والتي أرسلت 73 شهادة دولية.
متوسط عقود الدرجة الممتازة:
- اللاعبون السعوديون: 1,930,103 ريالات
- اللاعبون الأجانب: 6,400,936 ريالا
- اللاعبون المواليد: 365,664 ريالا
- أعلى الجنسيات بالميركاتو
- السعودية: 184 لاعبا
- تونس: 20 لاعبا
- البرازيل: 16 لاعبا
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يلاحق الشباب والعدالة في قمة الميركاتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.