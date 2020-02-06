اخبار الرياضه

مديرة تطوير كرة القدم في فيفا تلتقي السعوديات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

مديرة تطوير كرة القدم في فيفا تلتقي السعوديات
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

ينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة دورة تطوير كرة القدم للسيدات على الملعب الرئيسي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة المدربة السويسرية ماي كروز بلانكو، مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد الدولي «فيفا».

Advertisements

وتهدف الدورة لإكساب المشاركات بعدد من المعارف ، وكيفية تطور كرة القدم النسائية ونشأتها، وتقديم تحليل منطقي بالإمكانات فيما يتعلق بالاستثمار والمسابقات، ومشاركة المشجعين وزيادة الاهتمام العام والفرص التجارية، وفهم دور المرأة في كرة القدم وتأثيرها في تطور في حدود المنظمات، وكيفية تطوير الدوريات والأندية واللاعبات، ودور الفيفا تجاه كرة القدم النسائية.

وتقام الدورة على مدى 4 أيام مقسمة بين المحاضرات الفنية التي تشمل دور الفيفا والهيئات والاتحادات والأعضاء في كرة القدم النسائية، يتلوها التطبيق العملي على كل محاور الدورة.

يذكر أن المعهد سبق وأن نظم دورة مماثلة بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم بمشاركة 34 متدربة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مديرة تطوير كرة القدم في فيفا تلتقي السعوديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا