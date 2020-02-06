شكرا لقرائتكم حازم إمام: الأهلى مع فايلر "قوى".. وبيراميدز مش فى حالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك الأسبق إن أداء الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني مختلف عن الموسم الماضى موضحا أن اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية بعكس ما كانوا عليه في المواجهات السابقة في بيراميدز.

أكد حازم إمام خلال تواجده في الاستوديو التحليلى على قناة أون سبورت أن بيراميدز فقط الكثير من النقاط في الموسم الحالي وترتيبه في مسابقة الدورى المصري يختلف عن الموسم الماضى.

أضاف الثعلب الصغير أن بيراميدز كان منافسا "الند بالند" للأهلى والزمالك على بطولة الدورى حتى الرمق الأخير في الموسم الماضى بعكس ما يحدث بالموسم الحالي.

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ويواجه الأهلى نظيره بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم، الخميس، بالجولة الـ16 للدوري الممتاز باستاد الدفاع الجوي.

وتمثل مباراة الليلة تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية.