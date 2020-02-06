شكرا لقرائتكم المصرى يسقط فى فخ التعادل أمام طنطا بالدورى بنتيجة 2/2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسجل إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقة 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى البورسعيدى عقب دقيقة واحدة، و سجل أحمد ياسر قبل انطلاق صافرة النهاية بالدقيقة 95 هدف التعادل .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين و التى ظهرت رغبة قوية من تحقيق الفوز و حصد الثلاث نقاط .



وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى

وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر

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خط الهجوم: محمود وادي.



بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي

خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي

وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش

خط الهجوم: إسلام فؤاد

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد خاض 14 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل 5 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه ،15 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل طنطا السادس عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 .