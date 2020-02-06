شكرا لقرائتكم المصرى يسقط فى فخ التعادل أمام طنطا بالدورى بنتيجة 2/2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وسجل إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقة 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى البورسعيدى عقب دقيقة واحدة، و سجل أحمد ياسر قبل انطلاق صافرة النهاية بالدقيقة 95 هدف التعادل .
وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين و التى ظهرت رغبة قوية من تحقيق الفوز و حصد الثلاث نقاط .
وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :
في حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي
خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى
وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر
خط الهجوم: محمود وادي.
بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:-
في حراسة المرمى: علي فرج
خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي
خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي
وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش
خط الهجوم: إسلام فؤاد
يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد خاض 14 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل 5 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه ،15 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل طنطا السادس عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 .
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