شكرا لقرائتكم الأهلى يهزم الأولمبى 29/26 فى دورى محترفى اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقام الجولة الثانية من دورى محترفى كرة اليد يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و البنك الأهلى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش ، أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .
أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .
نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.
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