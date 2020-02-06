شكرا لقرائتكم بعد زيارة اليوم.. أشرف صبحى يتغزل فى الطفرة الإنشائية داخل نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالطفرة الإنشائية الأخيرة في النادي والتي وصفها بالرائعة ، موضحا أن الزمالك يسير بخطي ثابته في تحقيق إنجازات وتحديث وإقامة منشآت جديدةـ والذي أطلق عليه مرتضي منصور اسم الراحل حازم ياسين، أمين صندوق الزمالك السابق.

وجاء رد مرتضى منصور على الدكتور أشرف صبحي ، قائلاً: "وزير الرياضة في بيته.. وبذل جهد كبير جدا في ملف السوبر الافريقي من خلال اتصالاته والفريق هيتمرن بقميص عليه صورة الرئيس السيسي في قطر" .

وأضاف صبحي خلال زيارته للنادي اليوم ، أنه سعيد جدا بالجمانيزيوم الجديد الذي يتضمن اجهزه حديثه وعلى أعلى مستوي مشددا على أن كل إضافة في نادي الزمالك من تطور هي تطور لمصر .

وشدد الوزير على أنه دائما يساند الاندية الشعبية ويقف خلفها بقوة.. مشيرا إلى أنه فخور بنادي الزمالك ومنشآته التي تعد مفخرة لمصر.

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وأوضح صبحي أنه يتابع الزمالك اولا باول حيث يضم النادي صالتين علي أعلي مستوي للجمباز والكاراتيه والجودو.. مشددا على أن اندية مصر لا تخشي شيئا و تنافس في اي مكان ، وعندما تنافس خارجيا فإننا نفخر باندية مصر وقوتها فهم القوة الناعمة لنا.

وزار أشرف صبحى مقر نادى الزمالك، اليوم الخميس بناءً على دعوة من مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور لافتتاح بعض المنشآت على رأسها جيمانزيوم النادى الجديد.

وكشف مرتضى منصور خلال الاذاعة الداخلية بالنادى أن سوف يقوم بانشاء فندق خاص لاعضاء الجمعية العمومية بمدينة مرسى مطروح الصيف المقبل و أنه حصل على جميع الموافقات التى يحتجها فى عملية الانشاء .