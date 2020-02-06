شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يختار 20 لاعبا بقائمة سموحة لمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة قائمة الفريق التى ستتوجه الى القاهرة أستعدادا لمباراة نادى مصر فى بطولة الدورى المصرى ضمن الجولة الـ17 من عمر المسابقة، و التى ستقام على ملعب الكلية الحربية والمقرر لها السبت المقبل ، وتضم القائمة 20 لاعباً.

وجاءت القائمة تضم كل من : هانى سليمان ، عمر صلاح ، أحمد الشيخ ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد ابو الفتوح ، محمد عبد المنعم ، كريم يحيى ، شريف رضا ، محمد الترهونى ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، ناصر ماهر ، أحمد جمال ، فوزى الحناوى ، أحمد حمص ، صلاح محسن ، أحمد حسن مكى ، محمد طلعت ، حسام حسن ، ويغيب عن اللقاء السباعى : السيد فريد و ديريك نسنيامبى وإبراهيم عبد القوى و محمود حليمو و إيمومو ومحمود عزت و محمود معاذ لاسباب فنيه .

وكان محمد فرج عامر رئيس النادى قد حضر التدريب الاخير وحفز اللاعبين وطالبهم بضروره عوده الانتصارات للفريق خاصه وانهم حققو التعادل فى اللقاءات الاخيره أمام الاسماعيلى والاتحاد السكندرى والمقاصة ويسعى حماده صدقى الى تحقيق فوز يكون بمثابة دفعه للاعبين قبل بدايه الدور الثانى.