شكرا لقرائتكم الرباع محمود عطية يحصد فضية كأس العالم فى رفع الأثقال بنيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق محمود عطية، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بنيجيريا بوزن تحت 72 كجم ، كما حقق متولى مطحنة المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات نفس البطولة.. وكانت رحاب أحمد قد أحرزت المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات كاس العالم برفع 115 كجم وكذلك شريف عثمان الذهبية وفاطمة عمر الفضية و طه عبد المجيد حقق البرونزية.

وتضم البعثة المصرية، كلاً من، طه عادل، شريف عثمان، محمود صبرى، متولى مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، ورحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى، ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا.

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وحرص كل أفراد البعثة على الخضوع لجميع أنواع التطعيمات المطلوبة، وفقا لوزارة الخارجية، تجنبا لانتقال أى مرض أو عدوى لأى من أفراد البعثة، حيث ارتدوا الكمامات خلال مغادرتهم مطار القاهرة، وترجع أهمية البطولة لأنها مؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية فى طوكيو 2020 ويشارك فى البطولة 200 لاعب من 21 دولة مشاركة فى المنافسات، وهو ما يعكس حالة من التنافس الشديد لتأهيل أكبر قدر من اللاعبين.

وكانت حياة خطاب، رئيسة اللجنة البارالمبية، عقدت جلسة مع الجهاز الفنى ولاعبى منتخب السباحة وأسرهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للدورة البارالمبية بطوكيو، خاصة لأن أغلب القوام الأساسى للمنتخب من الناشئين والذين لهم مستقبل باهر فى اللعبة، وتعتمد عليهم اللجنة فى الدورات البارالمبية المستقبلية بشكل أكبر من دورة طوكيو.

شهدت الجلسة مناقشة عدد من أعضاء المجلس لطلبات أسرة السباحة والتأكيد على رعاية الأبطال والجهاز الفنى بقيادة شريف حبيب المدير الفنى للمنتخب، حيث حضر كل من دكتور أحمد آدم وإبراهيم أمين ودكتور أشرف العجيلى ومحمد يحيى يوسف أعضاء المجلس.