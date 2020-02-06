شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الاهلى.. تعرف على دكة الأحمر فى قمة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمت دكة الأهلي في مباراة بيراميدز ، شريف إكرامي - ياسر إبراهيم - وليد سليمان - أليو بادجي - محمود عبدالمنعم «كهربا» - محمد هاني - جيرالدو.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز التي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بالجولة الـ16 للدوري الممتاز بإستاد الدفاع الجوي.

Advertisements

ويضم التشكيل ، كلاً من: محود الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.