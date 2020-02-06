شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الاهلى.. أنطوى يقود هجوم السماوى أمام بطل الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم التشكيل: المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد أيمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، أحمد توفيق، إسلام عيسي وجون أنطوي.
ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.
ويعاني بيراميدز في مواجهة الأهلي من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادي مصر ويتأكد غيابه عن مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف غير أن بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أنتي تشاتشيتش لديه مجموعة أخرى متميزة من اللاعبين قادرة على تقديم عرض قوي أمام حامل اللقب.
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