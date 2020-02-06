شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: الأهلى مطالب برد "الاعتبار" أمام بيراميدز والذكريات تطارده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه إسماعيل نجم المنتخب الوطنى الأسبق إن بيراميدز تفوق على الأهلى بشكل قوى في الموسم الماضى وكانت له الأفضلية موضحا أن الأحمر مطالب برد اعتباره.

أكد طه إسماعيل خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة أون سبوت، أن ذكريات مباريات الأهلي مع بيراميدز السابقة، تضغط على الشياطين الحمر في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.

أضاف الشيخ طه :"خسائر الأهلي أمام بيراميدز في الموسم الماضي، كانت بسبب عدم استقرار الأحمر فنيًا تحت قيادة المدرب السابق مارتن لاسارتي".

وتابع "ظروف الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر أفضل من بيراميدز، كما يعاني منافس الأهلي من بعض الغيابات على غرار عبد الله السعيد وتراوري ومحمد فاروق، ولذلك أرى أن فرص الأهلي أكبر في تحقيق الفوز".

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ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، أما بيراميدز يأتي خامسًا برصيد 26 نقطة.وتمثل مباراة الليلة تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية.