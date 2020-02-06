شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد الكابتن ووحيد من قائمة مباراة بيراميدز ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لاعبيه حسام عاشور كابتن الفريق، ومحمود وحيد من قائمة الفريق المشاركة في مباراة بيراميدز والمقرر إقامتها اليوم بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحسم المدير الفني اسم اللاعب الثالث قبل انطلاق المباراة.

واستدعى رينيه فايلر قائمة لاعبين مكونة من 22 لاعباً ضمت كل من: "شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني".

ويحل الفريق ضيفًا على فريق بيراميدز، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسبق أن التقى الأهلي وبيراميدز في العديد من المواجهات ببطولة الدوري، نرصدها في السطور التالية:

– تحمل مواجهة اليوم الخميس رقم «7» بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، بعدما التقى الفريقان في ست مباريات منذ صعود فريق بيراميدز إلى الدوري الممتاز موسم 2014-2015.

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– حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة مباراة واحدة، وخسر الأهلي مواجهتين.

– الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي عندما فاز بخماسية دون رد.

– حسام عاشور قائد الأهلي وأيمن أشرف مدافع الفريق الأكثر ظهورًا في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سبق للثنائي المشاركة في أربع مباريات.

– نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك بيراميدز في ثماني مناسبات في أربع مباريات.

– ويعد الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان الهدافين التاريخيين للقاءات الفريقين، بعدما نجح كل منهما في تسجيل هدفين.

– كان وليد سليمان لاعب الأهلي الحالي صاحب أول أهداف الأهلي في شباك بيراميدز، بينما كان وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى الدوري السعودي صاحب آخر أهداف الأهلي.