شكرا لقرائتكم عماد متعب: غياب عبد الله السعيد "مؤثر" والأهلى عوض رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب مهاجم الأهلى السابق إن غياب عبد الله السعيد سيؤثر على أداء بيراميدز أمام الأهلى في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة ونصف على ستاد الدفاع الجحوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أكد متعب خلال تواجده في الاستوديو التحليلى على قناة أون سبورت أن الأهلى استطاع تعويض غياب رمضان صبحى وصنع البديل القوى مشيد بأداء الرباعى الأمامى في القلعة الحمراء.

وتمنى نجم الأهلى المعتزل ابتعاد "نقمة" الإصابات عن رمضان صبحى في الفترة الحالية خاصة أن اللاعب في أفضل حالاته الفنية.

وتمثل مباراة الليلة تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

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فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية.