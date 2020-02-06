شكرا لقرائتكم النصر يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر الابتعاد عن سباق المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه الفتح يوم الخميس في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.
وظل النصر (حامل اللقب)، الذي تعادل للمرة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال (المتصدر). في المقابل، ارتفع رصيد الفتح إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير.
وتقدم النصر بهدف عن طريق محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، فيما تعادل علي الحسن للفتح في الدقيقة 70.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.