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النصر يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع الفتح

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر الابتعاد عن سباق المنافسة على لقب دوري كأس الأمير للمحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه الفتح يوم الخميس في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.

وظل النصر (حامل اللقب)، الذي تعادل للمرة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال (المتصدر). في المقابل، ارتفع رصيد الفتح إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتقدم النصر بهدف عن طريق محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، فيما تعادل علي الحسن للفتح في الدقيقة 70.

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