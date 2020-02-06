عماد متعب يتفاوض مع عملاق أوروبا للمشاركة في مباراة اعتزاله.. هل يفعلها صلاح؟

أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أنه تواصل مع فريق ليفربول الإنجليزي من أجل خوض مباراة اعتزاله مع الأهلي ، مشيراً إلي أنه يبحث عن أحد الأندية الكبيرة في أوروبا في مباراة اعتزاله .
وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت" : "تفاوضنا مع ليفربول الإنجليزي من أجل خوض المباراة مع الأهلي"، موضحاً " ليفربول رد أنه مشغول حتى عام2021 ولا يوجد أي وقت متاح بالنسبة لهم".
يذكر أن النجم عماد متعب، مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، كان قد دعا، الفنان محمد رمضان، للمشاركة فى مباراة اعتزاله، والذى لم يتم تحديد طرفيه أو موعد إقامته، ووجه القناص متعب الدعوة لمحمد رمضان على الهواء، خلال حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى استضفته مدينة الغردقة .
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