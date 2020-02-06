عودة النظام القديم بالانتقالات الصيفية بانجلترا رسميا

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس عن موعد بدء النسخة المقبلة “التاسعة والعشرين” من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020\2021، عبر الصفحة الرسمية للحساب على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تقرر انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس 2020، أى بعد أقل من شهر من نهاية بطولة كأس أمم أوروبا.

كما جاء ضمن قرارات رابطة الدوري الإنجليزي تغيير موعد نهاية الميركاتو الصيفي بإنجلترا، والذي سينتهى فى 1 سبتمبر، وهذا بخلاف ما تم بالعام الماضى الذى انتهى مع بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن هذا التوقيت قد تم العمل به مسبقا، يشار أن الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي قد انطلق في 9 أغسطس عام 2019.