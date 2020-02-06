شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الاهلي وبيراميدزالمقامة حالياً بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ، والنتيجة مازالت هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، ويضم التشكيل ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي .

ويلعب بيراميدز المباراة بتشكيل ، مكوّن من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي.

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ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.

جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.