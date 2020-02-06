شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر النيجيري جونيور اجايي مهاجم الأهلي أول فرص فريقه في مباراة بيراميدز المقامة حاليا علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 16 بالدوري.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

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فيما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي ، أما دكة البدلاء فتضم ، كلاً من : أحمد دعدور - إبراهيم حسن - عمر لعيوني - دودو الجباس - ويلفريد كانون - محمود حمادة - عبد الله بكري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.