صور.. الأهلي يواجه بيراميدز بالطقم الفيروزي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدي فريق الكرة الأول بالأهلي طاقمه الثالث في مواجهة بيراميدز المقرر انطلاقها بعد قليل علي ملعب الدفاع الجوي والتي تأتي ضمن مباريات الجولة ال16 من بطولة الدوري العام.

ويرتدي الأهلي في مواجهة بيراميدز طاقمه الفيروزي في ظل لعب بيراميدز بالطقم النبيتي.

ظهر الأهلي بالقميص الثالث، بعد تمسك بيراميدز بارتداء القميص الأساسي باللون النبيتي باعتباره صاحب الأرض، وهو ما يتعارض مع الزي الأساسي للأهلي والاحتياطى للفريق ، الأحمر و الأسود على الترتيب، ما أضطر أمامه الأهلي إلى ارتداء القميص الثالث باللون الأخضر الفاتح، لأول مرة هذا الموسم.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز ويضم التشكيل ، كلاً من: محود الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

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ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.