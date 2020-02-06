شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تعلن إذاعة الأهلي و بيراميدز على ONو TIME.. والتعاقد موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بيان رسمي يعلن فيه إذاعة مباراة الأهلي أمام بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على قناتي أون سبورت و تايم سبورتس ، وجاء نص البيان الذى أصدره بريزنتيشن كالاتي :

تحت إشراف السيد الأستاذ/منتصر النبراوي - رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت ، قام بتكليف السيد / عمرو وهبى - المدير التنفيذى للشركة التفاوض مع مسئولي نادي بيراميدز ، بقيادة السيد/خالد بدر - نائب المدير التنفيذي للنادي ، وقد إتفق الطرفان على جميع الأمور المالية والفنية للحصول على حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز وذلك لمدة موسم ونصف.

وإذ تتقدم شركة بريزنتيشن سبورت للسيد الأستاذ / سالم الشمسي - مالك نادي بيراميدز والسيد الأستاذ/احمد الدحيم - رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس إدارة النادي والأستاذ/خالد بدر - نائب المدير التنفيذي بخالص التحية والتقدير لما ابدوه من مرونة في التفاوض والتعاقد والإنتهاء من توقيع العقد اليوم.

وعليه سوف تقوم شركة بريزنتيشن سبورت بإذاعة مباريات نادي بيراميدز وذلك بدايةً بمباراة النادي مع النادي الأهلي والمقرر اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءاً



منتصر النبراوي مع عمرو وهبي

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وكان بيراميدز أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي، أعلن فيه عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

لتريد عليه شركة بريزنتيشن في بيان استنكرت فيه "استخدام حرمان جماهير الأهلي كوسيلة ضغط، قبل أن يرد بيراميدز ببيان ثانٍ أهدى فيه المباراة للتلفزيون المصري الأرضي، ولقناة الأهلي، واصفا القلعة الحمراء بـ "القدوة".